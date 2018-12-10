Haber: Esra ÖZTÜRK

İşsizlik maaşı almak için diğer şartlar neler? Kimler ne kadar süre işsizlik maaşı alabilir.

120 GÜN ŞARTI KALKIYOR!

Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak. Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek.

KİMLER ALABİLİR?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek.

İSTİFA EDEN ALABİLİR Mİ?

İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.

HER İŞTEN ÇIKARILAN ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor.

MAAŞIN BİR SÜRESİ VAR MI?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

HERKESE AYNI MAAŞ MI ÖDENİYOR?

Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var.

MAAŞ ALANIN SİGORTASI DEVAM EDER Mİ?

Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de sağlık hizmetinden yararlanıyor.