İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerde yüz binlerce aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı. Zaman zaman ise Yeniçağa Gişeleri, Köroğlu Park mevki ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

ZAMAN ZAMAN YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.Otoyolun Bolu kesiminde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Gerede bağlantı noktası ile Yeniçağa Gişeleri, Köroğlu Park mevki ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk dikkati çekiyor.

ANKARA İSTİKAMETİNDE İSE ULAŞIM NORMAL SEYREDİYOR

Güzergâhlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafiğin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.