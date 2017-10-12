Haber: Kasım ŞAHİN

Konu hakkında açıklamada bulunan İstanbul Bolulular Derneği Başkanı Mustafa Aydemir; “Derneğimizden yepyeni bir etkinlik daha. Sevgili Bolulularhaydi ücretsiz boğaz turuna. Yaza veda gezisine hazırmısınız?27 Ekim 2017 cuma saat 18.00'da çay, simit ve çeşitli ikramlar eşliğinde İstanbul'un eşsiz güzelliğine boğaz turuyla yaza veda etmeye hazırlanıyoruz” dedi.

Aydemir, kontenjanın sınırlı olduğunu da belirterek; “Bolulu vatandaşlarımızla sizlerle kaynaşmak,birlikte hoşça vakit geçirmek adına,ailecek katılabileceğiniz boğaz turuna herkesi bekliyoruz.Bu konuda katılımlarınızı ve düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kontenjanımız sınırlı olduğundan katılım yapacaklar lütfen özelden kaç kişi katılacaklarını ve telefon numaralarını yazarsa katılım listesini belirleyeceğiz” diye konuştu.