Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri sahte paraya geçit vermedi. D-100 üzerinde huzur uygulaması yapan KOM ekipleri, Doğu illerinden gelip İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içerindeki yolcular üzerine yapılan uygulama ve aramada 68 yaşındaki O.Ç. isimli bir yolcudan şüphelenen KOM ekipleri, sahsın üzerinde yaptığı üst aramasında piyasaya sürülmek üzere bastırılan 28 adet sahte 50 TL’leler çıktı. Şahsın ilk yapılan sorgulamasında O.Ç., paraların sahte olduğunu bilmediğini, İstanbul’a alış veriş yapmaya gittiğini söylediği öğrenildi. O.Ç., piyasaya sahte para sürmek suçundan Savcılığa sevk edildi.