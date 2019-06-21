İstanbul seçimlerini Bolu halkına sorduk

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmiş, fakat sonrasında AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) itirazları sonucunda mazbatası elinden alınıp seçimin tekrar edilmesine karar verilmişti. 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçimle ilgili kamuoyunda birçok farkı düşünce ortaya çıkmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı seçimleri tüm ülkenin gündemine oturmuştu. Seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Adayı Binali Yıldırım arasındaki çekişmeyle ve yapılacak seçimle alakalı Bolu halkının nabzını tuttuk.

EKREM İMAMOĞLU MU? BİNALİ YILDIRIM MI?

Konuyla ilgili mikrofon uzattığımız Bolu halkının düşünceleri şu şekilde oluştu:

“Hidayet Köklü: Hak yerini bulsun başka hiçbir şey demiyorum. Ülkemiz için en hayırlısı olsun. Böyle olmasaydı daha iyiydi ama millet daha iyi düşünüp kararını tekrardan verir.

Şendoğan Bey: Her şey güzel olacak diyorum. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 60 ile tekrar kazanacağını düşünüyorum.

Bilal Ercan: Şaibeli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım da halkın içinden gözüküyor.

Kamil Bey: Biz bilemeyiz kim ne karar verdiyse ona uymak zorundayız.

Rafet Kalaycı: Bir şey söylemeye gerek yok. Kazanılmış hak geri alındı.

Hatice Hanım: Doğru bulmuyorum böyle olmaması gerekirdi. Hukuka aykırı bir karar. Günlerce sayılmasına rağmen YSK böyle bir karar verdi. Sağduyusu olan aklı olan burada ki haksızlığı görür. Artık siyasetten öte demokrasi savaşı bence.

Salih Bey: Ben bu seçimde çok dua ettim. Geceden sabaha kadar namaz kıldım. Allah’ım bu seçimde Bolu, Ankara ve İstanbul’da CHP’nin kazanmasını istiyorum dedim. Bu seçimde de yine aynı şekilde namaz kılıp dua edeceğim.

Aygün Bandakçıoğlu: Çok üzüldük. Böyle olmamalıydı. Karşı taraf kazanmış olsaydı bu tür şeyler olmazdı. İnşallah hak yerini bulur ve yeniden Ekrem İmamoğlu başkan olur. Gerçekten hukuk yok gibi.

Mert Ateş: Seçimler yenileniyor heyecanlı ve zor bir dönem oldu. Belirli bir fark ile Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Bilmiyorum yeniden deneyip göreceğiz. Ekrem İmamoğlu kazanır gibime geliyor. Kendisi karizmatik bir lider ve insanların sempatisini kazandı.

Emine Yaman: İstanbul seçimleri değince bütün tansiyonum yukarıya çıkıyor. Bu kadar haksızlık olmaz. Kazanılmış bir hak geri alınır mı? Olmayan şey yok Türkiye’de. İnşallah hak yerini bulur.”