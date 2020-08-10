İstanbul Sözleşmesi Göynük’te konuşulacak

Göynük Belediyesi ve Göynük Kadınlarını Kalkındırma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, “Küreselleşme ve İstanbul Sözleşmesi” adlı bir konferans düzenleyecek.

İstanbul Sözleşmesi Göynük’te konuşulacak

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ve Göynük Kadınlarını Kalkındırma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğince “Küreselleşme ve İstanbul Sözleşmesi” adlı konferans düzenlenecektir. Belediyeden yapılan duyuruda Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Çetin’in katılımı ile 11 Ağustos Salı günü saat 13.30 da Belediye Salonunda gerçekleştirilecek konferansa ilçede yaşayan tüm kadınlar başta olmak üzere vatandaşlar davet edildi. Konferansta ayrıca İlçede kadın kooperatifi üzerinden sağlanması düşünülen istihdam ve ilçe ekonomisinin canlandırılması amacıyla fikir alış verişinde de bulunulacak.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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