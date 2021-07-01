İstanbul Sözleşmesi için toplandılar







Resmi gazetede yayımlanan karar ile Türkiye’nin 1 Temmuz’da İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine karşı eylemler sürüyor. İlimizin işlek yerlerinden biri olan kardelen Meydanında bugün Bolu Kadın Platformu tarafından bir eylem düzenlendi. Düzenlenen eylemde güvenliği sağlamak için çok sayıda polis memuru görevlendirildi.

yapılan eylemde okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“20 mart 2021 günün ilk saatlerinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mecliste oy birliğiyle kabul edilen istanbul sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar verildiği açıklandı. Tek kişilik bu hukuksuz kararın hemen ardından onlarca baro, kadın LGBT+ örgütü, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve hatta tek tek kişiler Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açtı. Bugüne değin Danıştay'dan bir tek ses çıkmadı. Sözleşmenin feshi 1 Temmuz’da yani yarın resmen gerçekleşecek. soruyoruz, dava dilekçelerimize ne oldu? adaleti sağlaması gereken kurumlar neden işlemiyor? Beklettiğiniz, askıya aldığınız, görmezden geldiğiniz ,duymazdan geldiğiniz, tozlu raflara terk ettiğiniz bizim yaşam hakkımız. Sarayın ilk savunması Cumhurbaşkanının devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır. Kadınların, çocukların ve yurttaşların menfaatine olmayan bir şey nasıl devletin menfaatine olabilir? Saray bir kez daha kendi bekası için tacizi, tecavüzü,cinayetleri yok saymıştır. Talimatla çalışan ve dizayn edilen yargı

yürütmeyi durdurmayı reddetmiştir. “

“Bu dava sadece kadınlar değil, bu ülkenin haysiyet davasıdır. Vazgeçmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinde devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır hükmüyle bir çerçeve çizilmiş. Türk ceza kanunun 77. maddesinde de çocukların cinsel istismarı insanlığa işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak Türkiye ne kadar çocuk haklarına dair uluslararası anlaşmaları imzalayan taraf devletler arasında bulunsa da ve türk ceza kanununda gerekli hükümler yer alsa de gerekli tedbirleri uygulama da çok uzak bir tutum içindedir. “

Bolu kadın Platformu alkışlar eşliğinde özgürlüklerinden asla vazgeçemeyecekleri söyleyerek ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktılar.