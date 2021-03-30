İstanbul Sözleşmesini anlattılar

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepkiler kamuoyunda çığ gibi büyürken Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, sözleşmeyi savundu. Söz konusu sözleşmeye ilişkin özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan yanlış bilgiler sonrası harekete geçen Kadın Hakları Komisyonu, bir video hazırladı.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesine dair doğru bilinen birçok yanlış bilgi hakkında soru-cevap şeklinde hazırlanan videoda Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri rol aldı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili en çok eleştirilen noktaların vurgulandığı videoda, komisyon üyelerince yanlış bilgiler tek tek açıklandı. Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul Sözleşmesinin içeriği, neyi savunduğu, yanlış bilinen maddeleri ile tartışılan maddeleri hakkında açık ve net bilgiler verdiler.