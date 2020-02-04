İstanbul Yönetiminde Bolulu bir isim

Haber: N. Halid Altundal

Göynüklü Zeynep İlhan Şahin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti’den Göynük Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu. Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyen AK Partili isim daha sonra eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi’ne desteğini açıklamış ve bir kesim tarafından eleştirilirken bir kesim tarafından da destek görmüştü.

Aradan geçen zamanda Gelecek Partisi içinde bir görev alıp almayacağı merak konusu olan Zeynep İlhan Şahin’in İstanbul Kurucu Yönetim Kuruluna girdiği öğrenildi. Göynüklü Şahin, Gelecek Partisi İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulunun 50 kişilik listesinde Kültür ve Sanat Danışmanı olarak yer aldı.