İstanbul’da kaç Bolulu yaşıyor?

Haber: Kasım ŞAHİN

İstanbul sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın kalbi. Geçmişten günümüze bu coğrafyanın en gözde şehri oldu. Uğruna büyük savaşlar verildi. İstanbul'un fethiyle çağ açılıp çağ kapandı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük nüfusa sahip ve ekonomisinin kalbinin attığı kent İstanbul. Nüfusu 20 milyonlara dayanan İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var? İşte TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların kütüklerine göre sayıları. Bu verilere göre İstanbul’da 65 bin 871 Bolulu vatandaşın yaşadığı belirlendi.

20 MİLYONLUK ŞEHİRDE 2 MİLYON 137 İSTANBULLU YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre 20 milyonluk şehirde 2 milyon 137 İstanbullunun yaşadığı tespit edilirken, bu büyük metropolde 752 bin 808 kişiyle Sivaslılar birinci sırada, 553 bin 898 kişi ile Kastamonu ikinci sırada, 505 bin 608 kişiyle Ordulular üçüncü sırada, 421 bin 399 kişiyle Giresunlular dördüncü sırada ve 408 bin 55 kişiyle Malatyalılar beşinci sırada yer aldı.

İSTANBUL’DA YAŞAYANLARIN ŞEHİR SIRALAMALARI

Adana; 93 bin 237, Afyonkarahisar; 59 bin 541, Adıyaman; 197 bin 945, Aksaray; 48 bin 941, Ağrı; 195 bin 467, Amasya; 178 bin 331, Ankara; 96 bin 111, Antalya; 46 bin 283, Ardahan; 251 bin 586, Artvin; 84 bin 216, Aydın; 30 bin 321, Balıkesir; 101 bin 999, Batman; 139 bin 517, Bartın; 96 bin 542, Bayburt: 120 bin 996, Bingöl; 141 bin 36, Bilecik; 36 bin 757, Bitlis; 225 bin 189, Bolu; 65 bin 871, Burdur; 9 bin 758, Bursa; 101 bin 353, Çanakkale; 74 bin 787, Çankırı; 156 bin 378, Çorum; 176 bin 209, Denizli; 32 bin 197, Diyarbakır; 217 bin 984, Düzce; 47 bin 868, Edirne; 107 bin 6, Elazığ; 149 bin 621, Erzincan; 304 bin 554 kişi, Erzurum; 421 bin 399, Eskişehir; 55 bin 206, Gaziantep; 86 bin 500, Gümüşhane; 138 bin 958, Giresun; 484 bin 423, Hakkari; 140 bin, Hatay; 102 bin 610, Isparta; 56 bin 228 kişi, Iğdır; 94 bin 757, İstanbul; 2 milyon 137 bin 116, Kahramanmaraş; 105 bin 228, İzmir; 70 bin 371, Karabük; 94 bin 532, Karaman; 27 bin 14, Kars; 293 bin 263, Kastamonu; 553 bin 898, Kayseri; 160 bin 198, Kilis; 40 bin 346, Kırıkkale; 35 bin 16, Kırklareli; 116 bin 287, Kırşehir; 46 bin 390, Kocaeli; 58 bin 122, Konya; 158 bin 564, Kütahya; 32 bin 217, Malatya; 408 bin 55, Manisa; 48 bin 369, Mardin; 242 bin 863, Mersin; 61 bin 783, Muğla; 15 bin 740, Nevşehir; 92 bin 592, Muş; 163 bin 77, Niğde; 94 bin 819, Osmaniye; 31 bin 738, Ordu; 505 bin 608, Sakarya; 135 bin 287, Rize; 299 bin 810, Samsun; 422 bin 629, Siirt; 237 bin 371, Şanlıurfa; 135 bin 306, Sinop; 369 bin 979, Şırnak, 38 bin 258, Sivas; 752 bin 808, Tekirdağ; 115 bin 702, Trabzon; 404 bin 579, Tokat; 468 bin 855, Tunceli; 85 bin 151, Uşak; 21 bin 545, Van; 222 bin 76, Yalova; 21 bin 167, Yozgat; 147 bin 381, Zonguldak; 122 bin 734.