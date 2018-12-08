Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Bolu Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Fatih Metin, AK Parti’den üç dönem Milletvekili olan Ali Ercoşkun’un Yönetim Kurulu üyesi olduğu BADEER Yatırım Platformu’nun 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ne katıldı. Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Ticaret Bakan Yardımcısı sıfatıyla katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Ali Erçoşkun yaptı. Metin ayrıca, gerçekleştirilen panellerde Ali Ercoşkun tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı olarak plaket vermeye de davet edildi. İstanbul’da bir araya gelen Metin ve Erçoşkun’un ortak programda buluşması zamanlama açısından çok manidar bulundu.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde siyasi arena giderek kızışırken İstanbul’da gerçekleşen buluşma herkesin dikkatini çekerken, Fatih Metin’in zirveye Bakan Yardımcısı olarak katılması geçtiğimiz gün yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a yönelik sarf ettiği, “Milletvekilliğinden istifa et, gel karşıma aday ol. Bak ben istifa ettim” sözlerini akıllara getirdi.

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Fatih Metin, “bahsi geçen bu toplantı adaylık açıklamamdan çok önce planlanmış bir toplantıydı. Dolayısıyla henüz Bakan Yardımcısı olduğum dönemde planlandığı için toplantıya katıldım. 163 yabancı temsilcinin bulunduğu bu toplantıda ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Bolu Belediye Başkanı adayı olarak ismimi açıklar açıklamaz ilk işim bakan yardımcılığı görevimden istifa etmek oldu. Sağ olsun arkadaşlarımız hala zaman zaman bana bakan yardımcımız dese de bu görevimden 1 Aralık tarihi itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” ifadelerini kullandı.