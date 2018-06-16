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    • İstanbul’da yakalandı Bolu’da tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski teğmen İstanbul’da yakalanarak tutuklandı.

    12 Haziran 2018 Salı 16:14
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    İstanbul’da yakalandı Bolu’da tutuklandı

    Haber: Kasım Şahin

    Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında Kara Harp Akademisi'nde teğmen rütbesiyle görev yaparken ihraç edilen Murat K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Murat K.’nin İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaştı. Saklandığı yere operasyon düzenleyen ekipler, Murat K’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada şüphelinin, Bolu'da üniversite okurken başkalarına ait GSM hatları üzerinden ByLcok kullandığının belirlendiği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, Örgütü, Paralel, Devlet

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