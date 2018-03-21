Ak Parti’de kongre heyecanı tüm hızla devam ediyor. Son olarak İstanbul Geredeliler Derneği Başkanı Avukat Ramazan Açıkgöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 700 bin nüfuslu İstanbul Bahçelievler Ak Parti İlçe Başkanlığına atandı.
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