İstanbul’un Manevi Fatih’i için anma programı

Haber: BMA

Fatih Sultan Mehmet’in hocası, İstanbul’un manevi Fatih’i Akşemseddin Hazretleri, vefatının 562. yıldönümünde Ayasofyai Kebir Camiinde anılacak. Göynük Belediye Başkanlığı ve Akşemseddin Hz. Vakfınca her yıl düzenlenen anma programı bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Anma programı İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hz. Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından düzenlenecek.

PROGRAM 15 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ

Göynük Belediyesi tarafından programla ilgili yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği onayı ile İstanbul İl Müftülüğü nezaretinde düzenlenecek İstanbul’un Manevi Fatihi, Sultan Fatih’in Hocası, Hacı Bayram Veli’nin Talebesi Akşemseddin Hazretleri’nin vefatının 562’nci yıldönümü münasebetiyle, İstanbul Büyük Ayasofyai Kebir Camii Şerifinde 15 Şubat 2021 Pazartesi akşam namazına müteakip düzenlenecek Mevlid-i Şerif ve Anma Günü programına teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır” ifadelerine yer verildi.

MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULACAK

Akşemseddin Hz. Anma Programı İstanbul İl Müftü Yardımcısı Esat Yapıcı’nın takdimi ile başlayacak. Programda İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, ‘Akşemseddin Hazretleri’nin Vasılları ve Hayatı’ konulu bir konuşma yapacak. Programın sonunda ise İstanbul Kasımpaşa Camii Emekli Görevlisi Celal Yılmaz, İstanbul Süleymaniye Camii Görevlisi Ekrem Nalbant, Süleymaniye Camii Emekli Görevlisi Hafız Mustafa Başkan, Büyük Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcı ve tedbirler eşliğinde gerçekleştirilecek programa ilimizden katılmak isteyen vatandaşların Göynük Belediyesinden bilgi alabileceği bildirildi.