İstasyon ve güzergâhlar incelendi

Haber: BMA

Gerede ilçesi için devasa proje olan Teleferik Projesi yapımı kapsamında güzergâhlardan Esentepe, Arkut Dağı ve Tescilli alan Keçi Kalesi yerinde incelendi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden gelen heyete, Belediye Başkanı Mustafa Allar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “İlçemize yapmayı planladığımız Teleferik Sistemi ile ilgili olarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden gelen heyetle birlikte yapılacak İstasyon alanları ve güzergâhını inceledik. Bu devasa projeyi gerçekleştirmek, Gerede'yi turizm alanında söz sahibi yapmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.