İşte 2 aşamalı normalleşme plan

Haber: N. Halid Altundal

Önceki günyapılan Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüs sonrası normalleşme takviminin ele alındı. Kurulda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yaparak süreci anlattı.

Normalleşme süreci için 2 aşamalı bir plandan söz ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarına göre, kontrollü bir normalleşme sürecine yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Şimdiye kadar hep koronavirüsle mücadelede alınacak önlemler konuşuldu. Getirilecek kısıtlamalar kararlaştırıldı. Şimdi ilk kez normalleşme takvimi ele alınarak 2 aşamalı plan konuşuluyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Veriler iyi geliyor. Gidiş iyi yönde. Sadece Türkiye’de değil, ABD ve Avrupa’dan da veriler iyi geliyor” dedi. 1- Mayıs ayında tedrici bir normalleşme ve 2- Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi şeklinde uygulanacak planın detayları ise şöyle;

İŞTE İKİ AŞAMALI PLAN

Veriler iyi geldiği için kontrollü bir normalleşme sürecine de yeşil ışık yakılıyor. ABD ve Avrupa’da da bazı ülkeler mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Türkiye’de ise daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Öncelikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirilerek 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 Nisan’da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM’ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açılacak.

NORMALLEŞME HAZİRANDA

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, mayıs ayı için üç noktaya dikkat çekti:

1- Bayram alışverişleri

2- Bayram namazı

3- Bayramlaşma

Bunlara önlem getirilecek. Bayram süresince şehirlerarası seyahat yasağı sürecek. Vatandaş asıl rahatlamayı haziran başı itibariyle hissedebilecek. Bilim Kurulu üyeleri, gevşeme durumunda virüsün ikinci atağa geçmesi endişesini taşıyorlar.