 İşte 2018’de Bolu’da evlenen çift sayısı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından ilimiz Bolu dahil, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinde 2018 yılında evlenen çift sayısı istatistikleri yayınladı. Yayınlanan verilere göre Kocaeli ili ilinde 12 928 evlenen çift sayısı ile bölge illeri arasında birinci olurken Gebze de 2 bin 670 evlenen çift ile evlilik sayısının en yüksek olduğu ilçe oldu. EN AZ EVLİLİK KIBRISCIK’TA TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da evlenen çift sayısı bin 784. Ayrıca ilimiz ilçelerinde 2018 yılında en fazla evlenme bin 276 çift ile Merkez ilçesi olurken, Merkez ilçeyi sırasıyla 188 çift ile Gerede, 87 çift ile Mudurnu, 73 çift ile Mengen, 64 çift ile Göynük, 42 çift ile Yeniçağa, 34 çift ile Dörtdivan, 12 çift ile Seben, 8 çift ile Kıbrıscık, ilçesi izledi. Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ayrıca Sakarya ilinde evlenen çift sayısı 6 bin 826; Düzce ilinde evlenen çift sayısı 2 bin 517; Yalova ilinde evlenen çift sayısı ise bin 711 olarak açıklandı.