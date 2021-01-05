İşte 2021 kira zam oranı…

Haber:N.Halid Altundal

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları belli oldu. Bunun yanı sıra kiracılar ve mülk sahiplerinin merakla beklediği 2021 kira zammı da netleşti. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre; TÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 12,28 arttı. Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.