İşte 2021 yılı hasat fiyatları

Haber: Okay Özcan

Bolu 2021 hasat dönemi biçme ve balyalama fiyatlarını belirlemek ve hasatta uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.Biçme ve balyalama fiyatları belirlendi. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, muhtarlar derneği, biçerdöver-balya makinesi operatörleri temsilcileri ve üreticiler katıldı.

“BİRBİRİMİZİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİYİZ”

Toplantıda konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “içerisinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde ortak bir karar almak için burada toplandık. Fiyatlandırmada Bolu'da olduğumuzu ve gerek konaklama gerekse nakliye masraflarını düşünerek vatandaşımızı düşünerek hareket etmeliyiz”dedi.

İstişare toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

İlimizde hasat başlangıç tarihi olarak, arpalar için 05.07.2021 buğdaylar için 17.07.2021 olarak belirlenmiştir.

Biçerdöverlerle hasatta dane kayıp oranı, en fazla %2 olarak belirlenmiştir.

Dane kayıplarını en az düzeye indirilmesi için azami titizlik gösterilecek, biçim işlemleri, bakanlığımız talimatları, valilik tebliği ile Tarım Orman İl Müdürlüğü direktifleri doğrultusunda yapılacaktır.

Hasat olgunluğuna gelmemiş ürünler hasat edilmeyecektir.

Yatık ürünler başak kaldırıcısız hasat edilmeyecek, biçim işlemi hızlı yapılmayacaktır.

Biçimin yapıldığı bölgede biçilmemiş tarla bırakılarak bölge terk edilmeyecektir.

Biçim işlemi, çiğin olmadığı 10.00-21.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Biçerdöver operatörleri kontrole gelen görevliye, ibraz etmek üzere biçerdöver izleme defteri, operatör belgesi, yangın tüpleri ve yangın brandasını hazır bulunduracaklardır.

İlimiz koşullarında yapılan hesaplamalar ve istişareler neticesinde ilimizde hububat biçim ve balyalama fiyatı olarak;

Taban ve düz araziler için: 37 TL/Da

Meyilli ve yatık araziler için: 37 TL/Da

22-25 kg ağırlığa sahip balyanın balyalama ücreti: 3,5 TL/Adet

Olarak kararlaştırılmış olup İşbu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.