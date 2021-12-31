İşte 2021 yılının enleri

AĞRI’DAKİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER

BAİBÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk dersleri kapsamında Ağrı’da bulunan bir okuldaki öğrencileri sevindirdi.

NE PANDEMİ NE KIŞ NEDE YAŞLI DİNLEMEDİLER

Beşkavaklar Mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan 80 yaşındaki Haydar Ayaz, hiçbir ihbarda bulunmadan doğalgazını kesen Aksa Doğalgaza tepki gösterdi. Pandemi döneminde Kış ortasında doğal gazsız kalan aile perişan oldu.

KONGREYE GİDEN KORONA KAPTI

İlimizde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

KIZILAY’DAN MÜLTECİLERE ERZAK KIYAĞI

Kızılay Bolu Şubesi önünde oluşan uzun kuyruk görenleri şaşırttı. Türk Kızılayı Bolu Şubesi tarafından yabancı uyruklu sığınmacılara dağıtılan yardım paketlerini almak isteyen mülteciler sokağı pazar yerine çevirdi.

ESNAFIN BELİ BÜKÜLDÜ!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), tarafından devreye sokulan tavan fiyat uygulamasının sona ermesi ile akaryakıt ürünlerine büyük zamlar geldi. Taksici esnafı yapılan zamlara büyük tepki gösterdi.

OKUNUP ÜFLENMEK İSTEDİ AMA DOLANDIRILDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bu güne kadar hiç görülmemiş bir dava görüldü. Kocayla arasının bozuk olması için, hoca tarafından okunup üflenmek istenen Bolulu genç bir kadın 2 bin TL dolandırıldı. Böylesine ilginç bir dava mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi.

ÖĞRENCİ YOK, BALLI MAAŞ VAR

2012 yılında bakanlar kurulu kararı ile kurulan ve kurulduğu günden bu güne tek öğrenci kaydı yapılmayan BAİBÜ Teknoloji Fakültesine atanan dekan ballı maaş almaya devam ediyor.

ESKİ MASTERCHEF MURAT POLİSE TOMARLA RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Adını 2018 yılında katıldığı Masterchef yarışma programıyla ve ardından da papağınına işkence yapmakla duyuran Murat Özdemir, sosyal paylaşım sitesinden polise ve jandarmaya hakaret etti. Tam arabası trafikten çekilmek istenirken olay yerine gelen Özdemir, polise tomarla para rüşvet vermek isterken gözaltına alındı.

JANT BEKLERKEN BANYO MUSLUĞU ÇIKTI

Bolu’nun Gerede ilçesinde pasta imalat işi yapan 40 yaşındaki Bayram Yılmaz’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Sosyal paylaşım sitesinden jant siparişi veren Yılmaz, kargodan gelen koliye açınca şok oldu. Kargonun içerisinden jant yerine banyo musluğu çıktı.

İLK İŞİMDE BAŞARISIZ OLDUM DEDİ 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Geçtiğimiz yıl 4 çocuğu ve işi ile birlikte özel otoyla seyahat ederken 7 kilo 950 gram toz esrarla yakalanan Fevzi Aktı hakime, “İlk işimde başarısız oldum. Çok pişmanım” demesine rağmen 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DOKTOR VE SAĞLIK MEMURUNA HASTANEDE GECE BASKINI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Estetik ve Plastik Cerrahı Dr. A.G. İle aynı hastanede görev yapan sağlık memuru İ.Ü., bıçak parası altında para isteyince geceleyin hastaneye yapılan baskınla KOM Şubesi tarafından gözaltına alındı.

MUHTARI ÖLDÜREN KATİL ZANLISINDAN “ŞOK” İDDİALAR

Yaklaşık 15 gün önce Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı’yı pompalı tüfekle karnından vurarak öldüren katil zanlısı Zeki Gökmen’in iddiaları, köy halkını tedirgin etmeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 15:17