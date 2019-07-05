İşte 3 ayda ödenen borç miktarı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Burada açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesinin borcuna ilişkin gidişatı kamuoyuyla paylaştı.

3 AYDA 42 MİLYON BORÇ KAPATILDI

Başkan Tanju Özcan, toplamda 461 milyon TL olarak açıkladıkları borcun ardından 800 bin TL’lik iki ayrı borç daha çıktığını belirttiği açıklamasında, “Bu borcu kapatmak için hem tasarrufa başlayarak gelir arttırıcı önemlere başlayacağız demiştik. 3 ay içerisinde piyasaya nakit olarak ödediğimiz para 27 milyon 200 bin liradır. Yine belediyenin ve belediyeye borçlu olan müteahhitlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde yaklaşık 3 milyon lira kazandık. 3 aylık iller bankası kesintisi ile aylık 4 milyon olmak üzere toplam 12 milyon lira kesildi. Yani bu 3 aylık süre içerisinde toplam 42 Milyon lira borç ödedik. Bu şekilde tasarruflarımıza devam edeceğiz ve 2019 yılı sonunda mali açıdan ayakları üzerinde oturmuş bir belediye inşa edeceğiz” diye konuştu.