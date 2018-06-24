Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği Genel seçimleri için Bolu’da sandıklar açılmaya başlandı. Bolu’da 221 bin 237 seçmen oy kullandı. Buna göre ilk sandık sonuçları şu şekilde oluştu.



CUMHURBAŞKANLIĞI için sandıkların yüzde 94.68’i açıldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.5

MUHARREM İNCE %22.67

MERAL AKŞENER %8.66

TEMEL K.MOLLAOĞLU %1.18

SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.76

DOĞU PERİNÇEK %0.24

MİLLETVEKİLLİĞİ için sandıkların yüzde 93.25’i açıldı.

AK PARTİ %52.76 2 Mv.

CHP %19.78 1 Mv.

MHP %15.16 0 Mv.

İYİ PARTİ %8.4 0 Mv.

SP %1.52 0 Mv.

DİĞER %2.38

CUMHUR İTTİFAKI yüzde 67.92

MİLLET İTTİFAKI yüzde 29.70