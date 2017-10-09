Haber: Semih BAYKAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017 – 2018 Akademik yılı açılışı ve 25. Yıl kutlamaları, Kongre Merkezi Bordo Salon’da yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımları ile gerçekleşen açılışta İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal vasiyetini açıkladı.

Baysal, üniversitenin kuruluşunu 25. Yılı olduğuna değinerek 50. Yıl kutlamaları için vasiyette bulundu. Baysal vasiyetini şu ifadeler ile duyurdu; “Zaman çok çabuk geçti. Bu gün değerli üniversitemizin kuruluşunun 25. Yılı. Benim sizlere bir vasiyetim var. Malumunuz yaşım ilerledi ve üniversitenin kuruluşunun 50. Yılını göremeyeceğim. Benim 50. Yıl kutlamaları için sizlere vasiyetim, şehrin merkezinde üniversite olarak kutlama yapın.”