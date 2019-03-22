Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile birlikte Okçular- Yeni Mahalle’sine giden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Yukarı Çarşı esnafına müjdeli haber verdi. Doğanay, burada yaptığı açıklamada, Bolu’ya gelen Murat Kurum’un Fatih Metin’in isteği üzerine Yukarı Çarşı esnafı için 3 milyon TL hibe sözü verdiğini hatırlatarak, “Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Bolu Belediyesi aranarak ‘Hibeniz hazır, protokolünüzü hazırlayın’ denildi” dedi.

“HALKIMIZDAN LAF ÜRETENLE İŞ ÜRETENİ İYİ AYIRT ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM”

Metin’in daha seçimi kazanmadan Bolu’nun önemli bir sorununu çözdüğünü söyleyen Doğanay, “İşte AK Parti, işte Fatih Metin farkı bu! Daha Belediye Başkanı seçilmeden, daha Bolululardan yetkiyi almadan, Bolu’nun sorunlarını çözebilecek bir güce sahip. O denli güçlü bir çevresi var. Eğer Yukarı Çarşı’nın sorununu Belediye Başkanı olmadan çözebiliyorsa, çok daha fazlasını rahatlıkla yapabilir. Keza Tarım Bakanlığı’ndan Karadere sularının Bolu’ya getirilmesi için 25 milyon TL’lik bir ödenek sözü de almıştı. O nedenle halkımızdan laf üretenle iş üreteni iyi ayırt etmelerini rica ediyorum.” diye konuştu