Haber: Semih Baykal

İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, parti olarak ülke genelinde teşkilatlanmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını açıklayarak; “İYİ Parti olarak ülke genelinde teşkilatlanmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. İl ve ilçe binalarımız açıldı. İYİ Parti Bolu teşkilatımız kuruldu il ve ilçe binalarımız faaliyete geçti, üye kayıtlarımız da sizlerin yoğun ilgisiyle başladı. İYİ Parti’yi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

“PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12’DE BOLU’DA”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 25 Ocak Perşembe günü saat 12:00’da Bolu’ya geleceğini söyleyen Aydın; “ Bu anlamda İYİ Parti Bolu İl binamızın resmi açılışını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER, 25 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00’ de siz Bolulu hemşerilerimizle buluşacak, açılış programından sonrada halkımızla birlikte esnaf ziyareti yapacaktır. Bolulu hemşerilerimizin sorunlarını dinlemek dertleşmek için ve Parti binamızın açılış törenine katılmak için 25 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 de tüm Bolu halkımızı Valilik Meydanına bekliyoruz, kıymetli hemşerilerimizi yanımızda görmek bizleri onurlandıracaktır.”