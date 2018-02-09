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09 Şubat 2018 Cuma
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    • İşte Alemdar İnşaatın 2018 yılı hedefleri

    2018 yılında Konut almak isteyenler, evlenmek isteyenler ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlara Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar önemli açıklamalarda bulundu.

    09 Şubat 2018 Cuma 10:07
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    İşte Alemdar İnşaatın 2018 yılı hedefleri

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu’nun önde gelen iş adamlarında ve inşaat sektöründe Bolu’yu geleceğe taşıyan Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, bu yıl gerçekleştirmek istedikleri hedefleri açıkladı. Bolu’ya yatırım yapanların kesinlikle kazanacağı yönünde bir kanaati olduğunu söyleyen Alemdar; “2017 inşaat sektöründe durgun gibi geçtiği görülüyor ama bizim firmamız açısından gayet başarılı geçti. 2017 yılında en büyük sıkıntımız girdi maliyetimizin çok artmasıydı. Girdi maliyeti en çok demir, plastik ve petrole dayalı ürünlerde artışlar oldu. Bunların yansımalarını büyük bir ihtimalle bahar aylarından sonra piyasada göreceğiz. 2017’nin ilk aylarında konut kredileri çok düşük seyretti. Sonrasında kamu bankaları dışındaki diğer bankaların konut kredilerini yükseltmesi ve mevduat faizlerin yükselmesi sebebiyle müşterilerin kredi maliyetlerini yükselmesinden dolayı bir dönem yavaşlama yaşandı. Sonrasında kamu bankalarının ısrarla bir bankanın altında faizleri tutmasından sebebiyle bu açığı kamu bankaları kapatmak suretiyle gerçekten konut satışlarında bir azalma olmadı. Bolu sürekli göç alan ve nüfusu artan bir il. Sağlık ve turizm anlamında sürekli gelişen bir olması sebebiyle konut ihtiyacı devalı artmaktadır. Bolu’da evlilikler konut ihtiyacını hat safhaya çıkartıyor. Bolu’da hatırı sayılır fazlalıkta düğün potansiyeli var.  Aynı şekilde boşanmalarda konut ihtiyacını yükseltiyor. Eskiden boşanan çiftler baba evine gidiyordu. Şimdi ise kendi ayakları üstünde durmak ve kendileri yaşamak istiyorlar. Bu sebeplerin hepsi konut ihtiyacına etkileyen unsurlardır. Bütün bunları hesapladığımızda bolunun daire ihtiyacı yıllık olarak 3 bin ila 4 bin arasında değişiyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşümden kaynaklı yeni yapılanmalar var. Bütün bunlarla birliktede 5 bine yakın konut ihtiyacı oluyor.  Üretim bazen bunun üstüne çıkabiliyor. 2018 yılında yeni gelen yatırımlarla birlikte özellikle turizm, eğitim ve sağlık anlamında bu stokun eriyeceğini düşünüyorum. Çünkü bolu gerçekten cazibe merkezi” dedi.

    “ÖNÜMÜZDE Kİ GÜNLERİ BOLU İÇİN AYDINLIK GÖRÜYORUM”

    Açıklamasının devamında Alemdar; “Bizim İstanbul’dan, Ankara’dan, hatta yurtdışından birçok müşterilerimiz var. Bolu’ya gelen misafirlerimiz Bolu’dan bir mülk almayı düşünüyor. İki büyük şehre yakın olması büyük etkendir. Ayrıca bolu tarihi yapısı ve doğa harikasıyla dört mevsimi doyasıya yaşanabilecek bir il olması Bolu’yu önemli bir merkez haline getiriyor. Tabiî ki düşündüğümüzde iki büyük şehrin arasında bu kadar küçük kalması aslında biraz geç kalmışlılıktır. Bence Bolunun nüfusunun en az şuan ki mevcudunun iki katı olması gerekirdi. Tabiî ki bundan önce Bolu’yu gerekli yatırım desteğini alamamasından kaynaklı bir durumda var. Sonuç olarak önümüzde ki günleri Bolu için aydınlık görüyorum. En başta inşaat sektörü olmak üzere diğer bütün sektörler olmak üzere olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bolu’ya yatırım yapanların kesinlikle kazanacağı yönünde bir kanaatim var. Arsa maliyetlerinden dolayı oluşabilecek olan artışlarda önümüzdeki dönmelerde fiyatlara yansıyacağı için bu 2 aylık zaman zarfında konuta yatırım yapanların an az yüzde 25 oranında karlılıkla yılı kapatacaklarını düşünüyorum. Ki daha fazlası da mümkün olabilecek. Bizim sektörü etkileyen en önemli etkenlerden birisi ise mevduat faizleridir. Konut faizleri dışında mevduat faizleri de bizi etkiliyor. Çünkü mevduat faizleri 12 ve 14 bandına çıktığı için konut sahibi olmak isteyenler biraz geri planda kalıyorlar. Konut sektörü hiçbir zaman yüzde 25’lerin altında bir kar marjıyla kapatmaz. Doğru yerde doğru yatırım yapılmalıdır” diye konuştu.

    “YAKLAŞIK 250 ÜRETİM KONUT HEDEFİMİZ VAR”

    Son olarak bu yıl 250 üretim konut hedefi olduklarını açıklayan Alemdar; “Biz Alemdar İnşaat olarak Bolu’da farklı bir uygulama yaptık. Banka konut kredilerinde faizlerin 1.16 ve 1.18’lere çıkması sebebiyle biz bir kampanya yaptık. Bitmiş yapıda olan belli sayıda konut için 0 ila 50 bin arasında 0.85, 50 ila 100 bin arasında ise 0.90, 100 ve 150 bin aralığında ise 1.95 faiz oranında anlaşmalı bankalarımız vasıtasıyla uyguluyoruz. 100 bin liralık bir kredide yaklaşık 22 bin liralık ve artı maliyet eksikliği demektir. 2018 yılı için bizim hedeflerimiz çok yüksek. Mevcut cirolarımızı daha üst seviyelere çıkartmayı planlıyoruz. Yaklaşık 250 üretim konut hedefimiz var. Bolunu n göynük ilçesinde yatırımlarımız devam etmektedir. Ayrıca İzmit’te 33 daireli bir site projemizi bitirdik. Şuan kendi arsamızda 2. bir projeye başladık. Lokasyon olarak çok güzel bir yer deniz manzaralı harika bir proje yakaladık.  Bu şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle Türkiye’de sınır ötesi bir harekâtı başladı. Bu anlamda piyasalar 1 ay öncesine kadar biraz daha durgundu. Şuanda ise harekâtın çok başarılı olmasından dolayı ekonomi olarak daha canlılık kazandı. Konut almak isteyenler, evlenmek isteyenler ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza bu süreyi çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Çünkü fiyatlar bahar aylarlına doğru yükselmeye başlayacaktır” şeklinde hedeflerini açıkladı. 

    Anahtar Kelimeler: 2018, Yılında, Konut, Almak, Isteyenler

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