İşte alınan yeni kararlar!

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Buna göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar şu şekilde sıralandı;

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgeyle belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ilebuna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmamasına,

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2. 1. Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2. 2. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,

2. 3. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynımasada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,

2. 4. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine,

2. 5. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,

2. 6. Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22. 00'de, diğer yerlerde ise saat 21. 00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine,

2. 7. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgelerle getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren kaldırılmasına,

2. 8. Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmamasına,

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3. 1. STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurulları dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3. 2. Nikah ve Düğün merasimlerinde

Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine, Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilmesine, Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine, Köy, sokak düğünlerinevedaha önceden duyurulduğu üzere Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine, 3. 3. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine,

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla?

4. 1. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4. 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5. 1. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarınauyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,

5. 2. Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,

5. 3. İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb. ) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına,

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

6. 1. Kamu kurum ve kuruluşlarındahalihazırda uygulanmakta olan 10. 00­16. 00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren 08. 00-12. 00/ 13. 00-17. 00 normal mesai düzenine geri dönülmesine,

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

7. 1. Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31. 05. 2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgeyle getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilmesine ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülmesine, Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülmesine ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-­19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine, Bu şekilde ilimize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valilik Makamınca uygun görülen ilimizdeki Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında izolasyon sürelerinin tamamlanmasının sağlanmasına, 7. 2. Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyenvatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

8. GENEL ESASLAR

8. 1. Valiliğimizce, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyetalanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. 2. Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindebelirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Valiliğimiz koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviyeedilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilmesine,

8. 3. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekliidari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 14:45