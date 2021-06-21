İşte alınan yeni kararlar!

Haber: Okay Özcan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından kısıtlamalar hakkında alınan yeni kararları kamuoyuna duyurdu. 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının kaldıracağını açıklayan Erdoğan, “1 Temmuz’da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00’e çekiyoruz. (COVID-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor” diye konuştu.

AŞILAMADA HEDEF 18 YAŞ

Aşılanmanın önemini vurgulayan Erdoğan,“sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır” dedi.

MESAİ SAATLERİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan mesai saatlerinde artık normal düzene geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Temmuz itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 20:25