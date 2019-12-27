İşte alkol istatistikleri

Özel Haber: Volkan Yılmaz/N. Halid Altundal

Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın döneminde belirlenen alkollü mekan ruhsatı sınırları Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarında görüşülerek yeniden belirlendi. Mecliste büyük tartışmalarla belirlenen yeni alanlar ile Alaaddin Yılmaz dönemindeki sınırlar daraltıldı. Bolu Belediye Meclisince alınan karar sonrasında alkollü mekan ruhsatı konusu sık sık tartışmalara sebep oldu. Aylardır tartışmalar devam ederken geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a görevi boyunca ruhsat vermemesi çağrısında bulunmuş, Başkan Özcan ise Metin’e; “Sorunu kökten çözelim. Sayın Erdoğan’a gitsin. Bir Kanun hükmünde kararname ile Türkiye’de alkol yasaklansın. Alaaddin Bey döneminde verilen alkol ruhsatı sayısı benim dönemimde verilenin birkaç kat fazlası” sözleriyle cevap vermişti.

YILMAZ KAÇ RUHSAT VERDİ?

Kamuoyunu ikiye bölen konu üzerinde tartışmalar Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarıyla farklı bir boyut kazanırken, Alaaddin Yılmaz döneminde kaç alkol ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde edindiğimiz bilgilere göre AK Partili Yılmaz döneminde yaklaşık olarak 25 adet alkol ruhsatı verildiği belirlendi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleriyle göreve gelen Başkan Özcan ise şu ana kadar bir AVM’de iki yere ruhsat verildiğini ve belki 2-3 tane daha olabileceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019, 16:18