İşte aşama aşama aşı takvimi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele için Çin’den getirilen CoronaVac aşıları ilimiz Bolu’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Aşılama programı Sağlık Bakanlığınca belirlenen öncelik listesine göre sürdürülecek. Bakanlık aşı uygulaması için 4 aşama belirledi.

1.AŞAMA

Bakanlık tarafından belirlenen takvimde 1. aşama A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar(kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları(eczacı ve kalfalar dahil) yer alıyor. B grubunda ise yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş üstü bireyler yer alıyor.

2. AŞAMA

Aşılama takvimine göre 2. aşamada ise iki grup belirlendi. A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler yer alıyor. Bu sektörler Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü çalışanları, taşımacılık sektöründe çalışanlar olarak belirlendi. Aşılamanın B grubunda ise 50-64 yaş arası bireyler yer alıyor.

3. AŞAMA

Takvimde 3. aşama artık toplumun geneline geçiş aşaması olarak belirlendi. Buna göre 3. aşama A grubunda kronik hastalığı olan kişiler, B grubunda ise 18-49 yaş arası bireyler aşılanacak.

4. AŞAMA

Takvimin 4. ve son aşamasında ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak. Buna göre daha önceki aşamalarda yer alan ancak aşısını olmayanlar en sona bırakılacak.

AŞI İÇİN RANDEVULU SİSTEM

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilimizde başlayan koronavirüs aşılamasına ilişkin yaptığı açıklamada toplam 179 COVID-19 Aşı Odasında saat 24.00’e kadar aşı hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini belirtti. Aşı olacak vatandaşların randevu sistemi ile aşılarını olacaklarını kaydeden Vali Ümit, “Vatandaşlarımız; MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 veya e-Nabız üzerinden veya doğrudan, kendisine en yakın sağlık kurumundan randevu alarak aşılarını olabileceklerdir. Aşı sıralaması vatandaşlarımız tarafından ASI boşluk TC Kimlik No boşluk TC Kimlik Seri No’nun son 4 hanesi 2023’e SMS gönderilerek veya e-nabız sisteminden öğrenilebilecektir. Covid-19 Aşı Danışma Merkezi”nin 0374 275 30 43 numaralı telefonunu aranarak aşı ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecektir” dedi.