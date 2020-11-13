İşte Başkan Özcan’ın yeni yardımcısı

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Belediye Başkan Yardımcılığına bir de kadın isim düşündüklerini söylemesinin ardından göreve getirilecek isim Bolu kamuoyunda tartışılmaya başladı. Aylardır süren merak ve tartışmaların sonunda Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen isim kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Gülden Özaydın’ın, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Başkan Özcan’ın yeni yardımcısı Özaydın’ın, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Özaydın'ın göreve getirilmesiyle birlikte Belediye Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İsa Özcan: Zabıta Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mansur Şen: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Feridun Yılmaz: Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Atık Su Laboratuvar Birimi

Rasim Özdemir: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi

Gülden Özaydın: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 00:32