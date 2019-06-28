İşte Bolu yol bülteni



HABER:Aysun Beykoz

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10 kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. “24 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ulaşım İstanbul-Ankara yönünde çift yönlü olarak sağlanacak.

Öte yandan ilimiz D-100 Karayolu üzeri Tokad-i Hayrettin Türbesi girişinde yaklaşık altı ay önce oluşan yok göçüğünü giderme çalışmaları sürdürülüyor. Karayolları yol bakım ve onarım ekibi bayram sonrası adı geçen mevkide oluşan heyelanı tamir etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.