İşte Bolu’da ibadete açılan cami listesi

Haber: N. Halid Altundal

Küresel salgın kovid-19 sebebiyle bir dizi tedbirin alındığı ülkemizde camiler de ibadete kapatılmıştı. Virüsün ülkemizdeki gücünün kırılmasının ardından hazırlanan normalleşme planı kapsamında camiler de kademeli olarak ibadete açılıyor. Buna göre ilk etapta camilerin avlularında koronavirüs tedbirlerine uygun olarak namaz kılınmasına izin verilecek.

İlimiz Bolu’da normalleşme adımları kapsamında Cuma günü ibadete açılacak camiler de belli oldu.

Öte yandan camiler dışında namaz kılınabilecek ek yerler de belirlendi. Buna göre Atatürk Orman Parkı Aydın Şenol Mescidinde, 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu Önünde, Karaçayır Parkında, Kalıcı Konutlar Pazar Yerinde, Çıkınlar Pazar Yerinde, Karaköy Toki Pazar Yerinde, Bölge Yatılı Kur’an Kursu Bahçesinde, Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde de namaz kılınabilecek.

İLİMİZDE NAMAZ KILINACAK CAMİLERİN TAM LİSTESİNE bolugundem.com ve boluolay.com İNTERNET SİTELERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 14:10