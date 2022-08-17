İşte Bolu’da ilçe ilçe nüfus rakamları

Haber: Okay Özcan

4 Şubat TÜİK verilerine göre Bolu ilinin nüfusu 320 bin 14 olarak hesaplanırken, nüfusun yüzde 75,29’u şehirlerde yaşadığı tespit edildi. Bolu yüzölçümü olarak 8 bin 313 kilometre kare olduğu bilinirken her kilometrekareye 38 kişinin düştüğü belirtiliyor.

Bolu’da yıllık nüfus artış oranı yüzde 1,55 olup artış oranının en yüksek olduğu ilçe yüzde Merkez ilçe yüzde 2,49 iken en düşük olan ilçe ise yüzde -1,60 ile Göynük olarak hesaplandı.

İlimizde Merkez ilçeyle beraber 9 ilçemiz, 12 belediyemiz 93 mahalle ve 478 köyümüz bulunuyor.

BOLU’DA NÜFUS BAKIMINDAN EN BÜYÜK İLÇELER

Bolu’nun nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Gerede, Mudurnu ve Göynük olarak belirlenirken, Kıbrısçık nüfus bakımından en küçük ilçesi olma konumunu korudu.

BOLU İLÇE NÜFUSLARINDA ARTIŞ VE AZALMALAR

Dörtdivan 6 bin 540 kişi, ilçede 45 kişi azaldı. Gerede 33 bin 833 kişi ilçede 272 kişi arttı. Göynük 14 bin 679 kişi 238 kişi azaldı. Kıbrıscık 3 bin 114 nüfusta 2 kişi fazlalaştı. Mengen 13 bin 679 nüfus sayısında 69 kişi azaldı. Merkez 217 bin 935 kişi sayısında 294 kişi artış gösterdi. Mudurnu 18 bin 629 kişi iken, 61 kişi azaldı, Seben 4 bin 767, kişi sayısında 19 kişi azaldı. Yeniçağa 6 bin 838 nüfus bulunurken 76 kişi artış gösterdi. Bolu genelinde ise 2022 yılı Şubat ayı verilerine göre nüfus 320 bin 014 olarak belirlendi.