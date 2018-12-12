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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • İşte Bolu’da sigorta rakamları

    Trafik sigortası fiyatları hızla artıp, araç sahipleri isyan edince Hazine, 12 Nisan 2017’de bir genelge yayınlayarak vatandaşı koruyan tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu uygulamaya göre 2019 yılında Bolu’da uygulanacak fiyatlar.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
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    İşte Bolu’da sigorta rakamları

    Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40’a varan oranlarda ucuzlamıştı. Uygulama 15 milyon araç sahibine nefes aldırmıştı. Sigorta şirketlerinin de zarar etmemesi için düzenlemeyle tavan fiyatın her ay yüzde 1 artacağı belirtilmişti. Bu zam 4 ay boyunca uygulandı. Ancak 24 Ağustos 2017’de ikinci bir genelge yayınlanarak yüzde 1’lik zam sınırı eylül itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı. Bu artış da sigorta şirketlerinin trafikteki zararını kurtarmayınca Hazine, Ocak 2018’de tek seferlik yüzde 5 zam yaptı. Bu zamdan sonra fiyat artışları her ay yüzde 1.5 olarak devam etti. İlk kez araç alıp sigorta yaptıranlar 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1’inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor.

    BOLU FİYATLARI

    Eğer sürekli kaza yapan ve kusurlu taraf olarak kayıtlara geçen bir araç sahibiyseniz birinci basamak sigortalısınız demektir. Bu durumdaki hemşerilerimizin otomobil için yıllık 2 bin 700 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Eğer hiç kaza yapmayan kurallara uyan ve geçmişe dönük üç yıl içerisinde kusurunuz olan bir kazaya karışmadıysanız yedinci basamak sigortalı olacaksınız anlamına geliyor. 7. Basamakta Bolu plakalı bir otomobil sahibinin ödeyeceği sigorta ücreti ise 600 liraya kadar düşüyor.

    Anahtar Kelimeler: Trafik, Sigortası, Fiyatları, Hızla, Artıp

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