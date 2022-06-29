İşte Bolu’da yabancılara kapatılan 7 mahalle!





Ülkemizde mülteci ve sığınmacı sorunu gündemden düşmüyor. Ankara'da Göç İdaresi Başkanlığı Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahallelerde ikamet eden Suriyeli mültecilerin oranının yüzde 25’den 20’ye düşürüldüğünü belirterek, 1 Temmuz itibariyle bin 200 mahallenin Suriyeli mültecilerin ikametine kapatılacağını açıkladı.

İŞTE O MAHALLELER

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan listede Düzce ve Sakarya yer almazken, Bolu'da ise, merkezde Büyük Cami Mahallesi, Fasıl Köyü Uran mevkisi, Mengen Kuzgöl Köyü Yıldız mevkisi, Mudurnu Sürmeli Köyü ÇayıraltıMevkisi ve Gerede’nin Yakakaya Köyü Yunuslar mevkisi ve Orta Mahalleleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Göç İdaresi Başkanlığı, 16 Mayıs 2022 tarihinde yayınladığı duyuruyla; Türkiye genelinde bölgedeki toplam yabancı nüfusunun yüzde 25’i geçtiği yerlerde, yabancılara ikamet kısıtlaması getirmişti.