Haber: Semih Baykal

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 382 784, Sakarya’da 281 541, Düzce’de 109 382, Bolu’da 113 539, Yalova’da ise 63 823 oldu.

KOCAELİ İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 382 BİN 784 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 382 784 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 225 693 otomobil,8 389 Minibüs, 7 221 Otobüs, 73 321 Kamyonet, 23 027 Kamyon, 26 927 Motosiklet, 17 019 Traktör, 1 187 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

SAKARYA İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 281 541 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 281 541 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 145 317 otomobil, 5 770 Minibüs, 3 711 Otobüs, 46 761 Kamyonet, 10 896 Kamyon, 29 562 Motosiklet, 38 843 Traktör, 681 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DÜZCE İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 109 382 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 109 382 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 56 053 otomobil, 2 628 Minibüs, 1 721 Otobüs,16 982 Kamyonet, 4 683 Kamyon, 15 355 Motosiklet,11 649 Traktör, 311 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BOLU İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 113 539 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 113 539 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 55 980 otomobil, 1 544 Minibüs, 1 042 Otobüs,16 331 Kamyonet, 5 963 Kamyon, 10 966 Motosiklet, 21 289 Traktör, 424 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.