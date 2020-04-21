İşte Bolu’daki vaka sayısı

Haber: Erdal tanrıverdi

Koronavirüs vakalarından yüksek şüpheli olanlardan 40 hastanın da tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bolu’da korona virüsle mücadele devam ederken, iyileşen vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Sağlık ekiplerinin hassas çalışmaları, hastane hizmetlerinin en üst seviyede verilmesinin sonucunda iyileşen hasta sayısı 20’yi buldu.

Edinilen bilgiye göre ilimizde 130 pozitif vaka var. 40 Yüksek şüpheli vatandaşların bir kısmı hastanede tedavi altına alındı. Bolu’da günlük olarak 350 kişiye test yapıldığı bilgisine ulaşıldı.