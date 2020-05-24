İşte Bolu’nun korona sayıları

Haber: C. Kutay Aykan

Genel Yayın yönetmenimiz Hüseyin Aykan’ın sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Vali Ümit, “ilimizde dün itibarıyla yüzün biraz üzerinde bir test yapıldı. Dünkü rakamlarda iki kişide korona virüsü tespit edildi. Yapılan test sayısını çıkan vaka sayısına oranladığımızda, Türkiye ortalaması yüzde 5’in üzerinde olmasına rağmen bu rakam ilimizde % 2’ler seviyesinde bulunuyor. Bu gayet normal bir rakam. Bolu’da hem dünya hem de Türkiye ortalamasının çok altında bir sayıda vaka görülmesi memnuniyet verici bir durum. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmamak ve sonuna kadar alınan önlemlere destek olmak gerekiyor. İlimiz açısından korkulacak bir durum olmadığını belirtmek isterim. Fakat tedbirli davranmaya devam etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Ortalama 100 kadar testin yapıldığı ilimizde bazı günler ikinin üzerinde yeni vaka tespiti yapılabildiğini belirten Bolu Valisi Ümit, “ilimizde ortalama vata artış hızı % 2’dir. Bu rakamda bize virüsü kontrol altında tutabildiğimizi göstermektedir. Endişeye mahal yoktur. Ama tedbirlere titizlikle uymaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 22:05