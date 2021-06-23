İşte Bolu’nun kütüphane sayısı



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milli kütüphane, 1 213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcuttur. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 125 bin 935, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 4 milyon 437 bin 954 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 560 bin 694 oldu. İlimizde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9olurken, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 200 bin 348 oldu

MİLLİ KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP SAYISI, 1 MİLYON 475 BİN 337 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %5,1 artarak 1 milyon 475 bin 337 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise %1,8 artarak 188 bin 902 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %71,6 azalarak, 202 bin 144 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNİN SAYISI %2,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Halk kütüphanelerinin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,6 artarak 1 213 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak 21 milyon 125 bin 16 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI %12,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %12,2 artarak 4 milyon 437 bin 954 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre %58,8 azalarak 12 milyon 962 bin 119 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,5 azaldı.

İLİMİZ BOLU’DA İSE HALK KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISI 200 BİN 348 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimizde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 200 bin 348 olurken, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 27 bin 137 oldu.

ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE SAYISI %0,7 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 125'i devlet 72'si vakıf üniversitesi olmak üzere 197 üniversitede kütüphane mevcuttur. Kütüphane sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,7 azalarak 606 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %3,4 artarak 18 milyon 553 bin 121 oldu. 2020 yılında e-kitap sayısı 2019 yılına göre %1,0 azalarak 97 milyon 340 bin 35 oldu.