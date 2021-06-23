İşte Bolu’nun kütüphane sayısı

Toplam kütüphane sayısı 2020 yılında 33 bin 978 oldu.İlimizde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9olurken, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 200 bin 348 oldu

İşte Bolu’nun kütüphane sayısı


Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milli kütüphane, 1 213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcuttur. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 125 bin 935, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 4 milyon 437 bin 954 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 560 bin 694 oldu. İlimizde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9olurken, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 200 bin 348 oldu

MİLLİ KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP SAYISI, 1 MİLYON 475 BİN 337 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %5,1 artarak 1 milyon 475 bin 337 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise %1,8 artarak 188 bin 902 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %71,6 azalarak, 202 bin 144 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNİN SAYISI %2,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Halk kütüphanelerinin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,6 artarak 1 213 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak 21 milyon 125 bin 16 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI %12,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %12,2 artarak 4 milyon 437 bin 954 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre %58,8 azalarak 12 milyon 962 bin 119 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,5 azaldı.

İLİMİZ BOLU’DA İSE HALK KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISI 200 BİN 348 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimizde 2020 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 9 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 200 bin 348 olurken, Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 27 bin 137 oldu.

ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE SAYISI %0,7 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 125'i devlet 72'si vakıf üniversitesi olmak üzere 197 üniversitede kütüphane mevcuttur. Kütüphane sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,7 azalarak 606 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %3,4 artarak 18 milyon 553 bin 121 oldu. 2020 yılında e-kitap sayısı 2019 yılına göre %1,0 azalarak 97 milyon 340 bin 35 oldu.

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