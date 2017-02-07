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07 Şubat 2017 Salı
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    • İşte Bolu'nun yürüyüş ve miting alanları

    Bolu'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak olan bölgelerle ilgili olarak Bolu Valiliği bir açıklamada bulundu. Bolu'da 6 nokta gösteri yürüyüşü ve toplantı yapılacak yer olarak belirlendi. Afiş ve pankart asılacak yerler de kanun çerçevesinde belirlendi.

    07 Şubat 2017 Salı 12:12
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    İşte Bolu'nun yürüyüş ve miting alanları

    Basın Bülteni

    Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada “Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının 31/01/2017 gün ve 1359 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymaya, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uygulanacaktır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur” denildi.

    İşte Bolu’da toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri:

    1-BOLU MERKEZ;

    1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı;

    İlk Toplanma Alanı; İhsaniye Mahallesi - 19 Mayıs Sokak - Atatürk Stadyumu yanı

    Yürüyüş Güzergahı; Konuralp Caddesi, Stadyum Caddesi, Parti Sokak

    Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı; Tabaklar Mahallesi - Bankalar Meydanı

    Dağılma İstikameti: Dere Sokak, İsmet Paşa Caddesi, İzzet Baysal Caddesi batı istikameti, Taşhancılar Caddesi.

    2 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı;

    İlk Toplanma Alanı; Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi - Uğur Mumcu Parkı ve güney cephesi

    Yürüyüş Güzergahı; İzzet Baysal Caddesi,

    Miting (Acık Hava Toplantısı) Alanı; İzzet Baysal Caddesi - Belediye Meydanı

    Dağılma İstikameti: Gerede Caddesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi yolu, Hisaraltı Sokak, Şht. Abdülkadir Sokak, Fevzipaşa Caddesi, Şht. Muhtar Caddesi, Taşhancılar Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi doğu istikameti.

    Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı;

    Toplanma ve Miting Alanı; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güler 1 İş Hanı ile Becikoğlu AVM arasında kalan alan

     

    Dağılma İstikameti: İzzet Baysal Caddesi doğu istikameti, Güzey Sokak, Börekçeler Sokak

    Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı:

    İlk Toplanma Alanı; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güler 1 İş Hanı ile Becikoğlu AVM arasında kalan alan

    Yürüyüş Güzergahı; İzzet Baysal Caddesi (Doğu İstikameti).

    Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı; Bankalar Meydanı ile Belediye Meydanı arasında kalan alan içerisi

    Dağılma İstikameti: Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi, Vaysal Sokak, Güzey Sokak, Börekçiler Sokak, Albay Sokak, Eflatun Sokak, Özek Sokak, Hitit Sokak, Ulaş Sokak, Ptt Caddesi, Ferit Talay Caddesi, Okul Sokak, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi doğu istikameti.

    5 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı;

    İlk Toplanma Alanı; Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü, Belediye Meydanı ve Bankalar Meydanı

    Yürüyüş Güzergahı; İzzet Baysal Caddesi doğu ve batı istikameti

    Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı: Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü ve batısında kalan merdivenler, güneyinde Burger King Cafe ile havuzun çevresi arasında kalan alan ile Bankalar Meydanı ve Belediye Meydanı.

    Dağılma İstikameti: Atatürk Bulvarı, Hastane Caddesi, Çavuşlar Sokak, İzzet Baysal Caddesi

    6 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü

    İlk Toplanma Alanı; İhsaniye Mahallesi Atatürk Stadyumu Yanı veya Atatürk Bulvarı Tuser Apartmanı önü

    Yürüyüş Güzergahı; Konuralp Caddesi, Atatürk Bulvarı

    Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı; Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünden havuzun bulunduğu alana kadar olan bölge.

    Dağılma İstikameti: İzzet Baysal Caddesi, Hastane Caddesi, Hürriyet Caddesi.

    İLAN, AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince, düzenleme kurulunun bildirimi doğrultusunda; Bolu Valiliğinin ve Bolu Belediyesinin uygun göreceği yerlere asılır.

     

    2-KARACASU BELDESİ;

    Toplanma Alanı: Kuzeyinde Suveren ailesine ait villa, güneyinde Orüs Lojmanları, doğusunda Star Mobilya Dekorasyonuna ait atölye, batısında Bolu Orman İşletmesi ve Karacasu Orman Deposu ile çevrili alandır.

    Yürüyüş Güzergahı: İlk toplanma alanında Karacasu Caddesine takiben Mimar Sinan Sokağının güneyinde bulunan Tuna Sokak ile arasında bulunan boşluğa çelenk bırakılıp, bildiri ve afiş asıldıktan sonra aynı güzergahı takiben miting alanına intikal edilir.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Toplantı, Gösteri, Yürüyüşü, Yapılacak

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