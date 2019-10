İşte böyle patladı

Haber: C. Kutay AYKAN

Hitit Sokak üzerinde bulunan 3 çok kutusundan birisinin içerisine mukavva bisküvi kutusu atan bir vatandaşın hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar, 155 Polis İmdat Hattını arayarak, bomba ihbarında bulundu.

Böyleye çok sayıda resmi ve sivil ekipler yönlendirildi. Saat 13.55 sıralarında alınan ihbar üzerine sokak giriş ve çıkışı hem yaya hem de trafik akışına kapatılarak, şerit çekildi. Bomba uzmanın çevrede ve çöp kutusunda yaptığı araştırma sonrası, mavi renkli çöp kutusunun içerisine fünye koyduktan sonra güvenli patlama gerçekleştirildi.

Patlama anı an be an görüntülenirken, çöp kutusunun içerisindeki çöpler havada uçuştu. Patlama anında çöp kutlarının tam karşındaki apartmanda oturan vatandaşlar patlama sesiyle korkudan gözleri adeta yerlerinden fırlayarak, panik yaşadılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çöp kutusundan içerisinde çöp bulunan bisküvi çikolata kutusu ile çöpler çıktı.