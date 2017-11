Haber: Kasım ŞAHİN

Konferansa Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Araştırmacı, Tarihçi, Şair ve Yazar Ekrem Şama, Saadet Partisi İl sorumlusu Recep Sarıdoğan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Araştırmacı, tarihçi, şair ve yazar Ekrem Şama, “İşte bu bayrak” konulu konferansında Müslümanların tüm dünyadaki katledilişleri ve İslam dünyasında neler olduğunu vurgulayarak; “Öldürüyorlar Müslümanları, hırslarını alamıyor cesetlerin üzerine benzin dökerek yakıyorlar. Bu ne hınç? Bu ne hırs? Bu nasıl bir insanlık hali? Trilyonlarca dolar soyuldu. Soygun devam etti. Peki, kim bunlar? Ne yapmak istiyorlar? Nereye kadar devam edecekler? Nasıl kurtulacağız?” dedi.

BU DAVA ÖYLE BİR DAVADIR Kİ!

Konferans Veysel Çetinkaya’nın açılış konuşması ile başladı. Çetinkaya yaptığı konuşmada partililere seslenerek hükümete yüklendi ve sözlerine şöyle devam etti: “Biz milli görüş olarak, Saadet Partisi olarak öyle bir yolun yolcusuyuz ki; defalarca kapatılmasına rağmen, defalarca bölünmesine ve yok edilmeye çalışılmasına rağmen hala salonlardayız, hala dimdik ayaktayız. Yolumuza yılmadan aşkla, şevkle devam ediyoruz. Çünkü bu dava öyle bir davadır ki; yeryüzündeki mazlumlar bu davaya bakıyor. Evini barkını terk eden nice mazlumlar bizi gözetliyor. Türkiye’de vergilerle, zamlarla, yokluklarla boğuşan mazlum millet bizi gözetliyor. Evet, bir ülkede vergiler her gün artıyorsa o ülkede zulüm var demektir. Bir ülkede eğer en çok kazanan 10 şirketten 8 tanesi banka ise bu millet bankalara çalışıyor. Bütün emeğini onlara harcıyor. Ortada bir zulüm var demektir. Kredi kartı borçlu sayısı her geçem gün artmaktadır. Bugün maalesef besicimiz, çiftçimiz ve küçük esnafımız yok olmakla karşı karşıya ve yok oluyoruz. Tamamını dışarıdan ithal etmeyi çare olarak görüyoruz. Bu ülke ekonomisine yapılan en büyük kötülüktür, en büyük düşmanlıktır. Kendi çiftçimizi, kendi besicimizi beslemiyoruz onların yok olmasına göz yumuyoruz bunun yanında dışarıdan et ithal etmek zorundayız. Başkalarını besliyoruz, başkalarını büyütüyoruz. Onun için bu milletin bunlara dur diyecek bir iktidara ihtiyacı var. İşte bu iktidarda Allah’ın izniyle Saadet iktidarıdır. Umudunuzu kesmeyin çünkü zulmün bir sonu vardır. Mutlaka zulüm bir gün son bulacaktır. Geçmişte yaptıklarımız bizin için en büyük numunedir, en büyük örnektir.”

ÖNÜNE GELENİ KATLEDİYORLAR

Tarihin alt yapısına bakıldığında harçlı zihniyetinin memleketleri sömürmek, yakmak, yıkmak olduğunu belirten Şama; “Toplantımızın ümmetin kurtuluşu için, İslam’ın kurtuluşu için atılan adımlarda bir sebep olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor İslam dünyası. Belki tarihinde ilk değildir ama ikinci büyük sıkıntı diye şu anda kabullenebiliriz. Ne vaziyetteyiz? Neler oluyor İslam dünyasında? Kısa süre içerisinde milyonlarca Müslümanı öldürdüler, milyonlarca tecavüz olayı var. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, bebek, hasta, yaşlı, sivil, asker farkı gözetmeksizin önüne gelen katlediliyor. Köyleri boşalttılar, şehirleri boşalttılar, bölgeleri boşalttılar, ülkeleri boşalttılar. Yüz milyon Müslüman bugün mülteci durumuna düşürüldü. Belki fazlası var. Dağlara sürüldüler, köylerde yaşıyorlar, çadır kentlere mahkûm edildiler. Köyünden memleketinden kaçan önüne kocaman deniz geldiğinde, bu denizi ben geçebilir miyim diye düşünmeden önüne gelen ilk vasıtaya atlıyor. Denizlerden yüz binlerce ceset kusuyor. Karşıya geçmiş olanların başka dertleri var, başka bela bekliyor. Ya canını vereceksin ya dininden vazgeçeceksin veyahut da canından vazgeçeceksin. Dinini tercih edenlere ne oluyor biliyor musunuz medeni denilen dünya? Kafasına tekme koyarak gelip denize atıyor. Öldürüyorlar Müslümanları, hırslarını alamıyor cesetlerin üzerine benzin dökerek yakıyorlar. Bu ne hınç? Bu ne hırs? Bu nasıl bir insanlık hali? Trilyonlarca dolar soyuldu. Soygun devam etti. Peki, kim bunlar? Ne yapmak istiyorlar? Nereye kadar devam edecekler? Nasıl kurtulacağız? Gelin bu konuda tarihin alt yapısını bir erteleyelim. Kim bunlar, elbette harçlı zihniyetliler. Harçlı, İslam ülkeleri başta olmak üzere kendinden olmayan bütün dünyadaki memleketleri sömürmek, insanları katletmek, yakmak, yıkmak, yok etmek bu zihniyette olanlar” şeklinde konuştu.