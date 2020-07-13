İşte cahillik böyle bir şey

Haber: N. Halid Altundal

AK Partili eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından Uluslararası Köroğlu Parkı projesi kapsamında Köroğlu Heykeli yaptırıldı. Anadolu Otoyolundan geçenlerin rahatça görebildiği heykel ve kaidesi yaklaşık 12 milyon liraya mal oldu. 2019 Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediye Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan’ın seçilmesi sonrası alanın tahsisi Millet Bahçesi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapıldı. Atıl kalan heykel ve kaidesi sarhoşların mekanı haline gelirken proje tam anlamıyla çıkmaza girdi.

CHP’Lİ BELEDİYE YAPTI SANILIYOR

Atıl kalan Köroğlu Heykeli, Anadolu Otoyolundan geçen birçok vatandaş tarafından fotoğraflanarak paylaşılıyor. Başkan Özcan geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada heykelin horoz şekeri ve kelebeğe benzetildiği gibi dönütler aldığını belirtilmişti. Otoban üzerinden geçiş yapan bazı vatandaşlar ise Köroğlu Heykeli mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yapıldı sanıyor. Geçiş yaparken çekilen fotoğraflar paylaşılarak sosyal medya gündemine getirilmeye çalışılan yapıyla ilgili bir sosyal medya kullanıcısının cami minaresi benzetmesi ise cahilliğin boyutunu apaçık ortaya seriyor. AK Partili Alaaddin Yılmaz tarafından yaptırılan heykel ve kaide, CHP’li Başkan Tanju Özcan’a mal edilerek sosyal medya trolleri tarafından karalama kampanyası yürütülmeye çalışılıyor.

HEYKEL ÜZERİNDEN ATATÜRK’E HAKARET

Atın üzerindeki kişiyi Atatürk olarak servis edip karalama kampanyası yürüten sosyal medya trollerinin, yaptıkları paylaşımlarda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretvari ifadeler sarfetmesi gözlerden kaçmadı. Ahmet Yavuz Osman adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma “Efso #RTE” adlı başka bir kullanıcı tarafından “İnşallah ata da yükseklik korkusu yoktur” yorumu yapıldı. Bunun üzerine Ahmet Yavuz Osman adlı kullanıcı ise Efso #RTE isimli kullanıcıya “Atta Yoktur Atalarını Bilemem” ifadesiyle cevap verdi. Yapılan paylaşımlar ve yorumlar sosyal medyadaki cahilliğin ne denli büyük bir boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken Köroğlu Heykelinin Atatürk’e benzetilerek Cumhuriyetimizin Kurucusuna hakaretvari ifadeler sarfedilmesi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.