İşte Camilerin açılacağı tarih

Haber: N. Halid Altundal

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir sahur programında Cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız" yanıtını verdi.

Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak. Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.