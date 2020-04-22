İşte Cumhuriyet Adamı

Haber: C. Kutay Aykan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı yaklaşırken, CHP Eski Meclis Üyesi Karaoğulları vatanseverliğini evinin bahçesine taşıdı. Karacasu yolu üzerinde bulunan evinin bahçesini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Karaoğulları’nın astığı pankart yoldan geçen vatandaşların büyük beğenisi kazandı. Birçok vatandaş pankartın önünde fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında Karaoğulları’nın cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Cumhuriyetin 100 yılı dolayısıyla astığı pankart hakkında objektiflerimize özel açıklama yapan Karaoğulları, “23 Nisan 1923 tarihinde ilk meclisimizin aldığı kararla cumhuriyetimizin 100. yılını, 100 yıl sonra bile coşkuyla, heyecanla görkemli bir şekilde kutlamayı düşünürken, korona belası yüzünden sağlığımız için evde karantinada yaşamak zorunda kaldık. Evde de olsak sokaklara, caddelere ve alanlara çıkamasak da cumhuriyetimizin 100 yılını yine büyük bir heyecanla evimizde kutlamak gerektiğini, bizlerin görevi olduğunu düşünerek, bayraklarımızı asarak kutlamaya karar verdik. Çünkü, cumhuriyeti kuran irade, babadan oğula geçen ve bir tek kişinin yönettiği sistemi ortadan kaldırarak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasinin temellerini atmıştır. Ulusal kurtuluş savaşında babalarını ve annelerini kaybeden öksüz ve yetim kalan çocukları sevindirmek için cumhuriyetin kuruluş gününü çocuklara bayram ilan etmişlerdir. İşte biz de cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı ile birlikte kutluyoruz ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve ilk meclis üyelerini saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ve Çocuk Bayramı evde de coşkuyla kutlanır. Evde kal Türkiyem” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 00:42