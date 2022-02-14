İşte ekonomide enflasyonla mücadele paketi

Haber: C. Kutay Aykan

Temel gıda ürünlerinde KDV % 8'den 1'e indi. Fahiş fiyat için vergi denetmenlerinden oluşacak tim kurulacak. Fiyatını güncel kura uyarlamayan işletmeye göz açtırılmayacak. Başkan Erdoğan, gıda üreticilerinden de % 7 indirim istedi.

Hükümet enflasyonla mücadele için dev paket açıkladı. Başta pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, peynir, yumurta, yağ, şeker, bakliyat, meyve-sebze olmak üzere temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Enflasyonla mücadele için ortaya atılan adımların fiyatlara yansıyıp yansımadığı kontrol etmek ve fahiş fiyatla mücadele etmek için denetimleri sağlayacak 'Enflasyonla Mücadele Tim'leri oluşturulacak.

MOBİL TİMLER KURULACAK

Gıda bankacılığı yasal zemine kavuşup, yaygınlaşacak. 20 Aralık'tan önceki kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları güncel kura göre yansıtmayan hatta yükselten işletmelere göz açtırılmayacak.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün enflasyonla mücadele, Kredi Garanti Fonu kefaletli 60 milyarlık kaynak paketi ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin programı açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KDV HATIRLATMASI

Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlandı. Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi 1'e indirdiklerini açıkladı. Erdoğan, "Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir" dedi.

İŞ DÜNYASI DA % 7 İNDİRSİN

Gıda sektöründen de fedakarlık beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "KDV düşüşü gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demek. Bu bizim hükümet olarak attığımız adım. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakârlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır."

YENİDEN TEK HANELİ ENFLASYONA GEÇECEĞİZ

Üretim çarklarının çalıştığını, istihdamda ilk defa 30 milyonun geçildiğini, baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerinin alındığını anlatan Başkan Erdoğan, "Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz" dedi.