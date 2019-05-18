İşte ekonomin gerçek yüzü

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Ekonomimizin her geçen gün düşük seviyelerde seyretmesi, pazardaki ürün fiyatlarının ateş pahası olması, benzin, mazot ve LPG fiyatlarının sürekli artış göstermesi, altın fiyatlarının ise yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle olan gariban vatandaşa olmaya devam ediyor.

Alım gücünün yetmemesi sebebiyle bazı vatandaşlar çöp yığınlarını takip ederek, bir umut yiyecek ve giyecek bulma derdine düştü. İzzet Baysal Caddesi Tabaklar Hamamı önündeki bir reklam panosunun dibine konulan çöp yığınını gören iki kadın, bir şeyler bulma umuduyla çöpleri karıştırmaya başladı. Ne bir yiyecek ne de bir giyecek bulamayan iki kadın, umutlarını yitirmiş bir şekilde çöp yığınının yanından ayrıldılar.

Geçim derdine düşen bazı vatandaşlar ise Pazartesi günü kurulan büyük pazara akşam saatlerinde gelerek, çöpe atılan sebze ve meyvelerden toplayarak yemek yapma derdine düşerken, bazı vatandaşların da cadde ve sokak aralarında bulunan çöpleri karıştırması ekonomimizin ne kadar kötü olduğunun en açık fotoğrafı oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 13:57