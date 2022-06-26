İşte ekonominin gerçek fotoğrafı

Haber: Uğur Balaban

Banka faizlerinin yüksek oluşu, gelirlerin azalması nedeniyle krediyle araba alan yüzlerce insanı icralık yaptı. Ödeme güzlüğü çeken araç sahipleri, kredilerini ödeyemeyince araçları haczedilerek yediemin otoparklarına çekildi. Aralarında lüks arabaların, çiftçilerin traktörlerinin bulunduğu araçların bu görüntüsü ekonominin ne kadar kötü olduğunu örnek bir fotoğrafı oldu.

Haczedilen araçların arasında fiyatları milyonları bulan lüks otomobiller, otobüsler, kamyonlar, çiftçilerin kullandığı traktörler ve motosikletler bulunuyor. Aldıkları araç kredilerini ödeyemeyen vatandaşların araçları bulundukları yerlerde trafik ekipleri tarafından tespit edildikten sonra icra yoluyla satılmak üzere yediemin otoparklarına çekilirken, aracının haczedildiğini öğrenen bazı vatandaşlar ise araçlarını gizleme yoluna gitmeye başladı.

Her geçen gün ekonominin vatandaşları zor duruma düşürdüğü, araç kredilerinin yüksek oluşu ve buna karşın yeterli derecede çalışanın ücret artışını yeterli miktarda almaması haciz olaylarının artmasına neden oluyor. İlimizde bulunan yediemin otoparkları lüks araç ve traktörlerle dolmaya, bu araçların da çürümeye terk edildiği, yaptığımız araştırmada bir kez daha ortaya çıktı. Yediemin otopark işletmecileri ise kendilerinin de zor durumda olduğunu belirterek; “Hemen hemen her gün onlarca hacizli araçlar otoparklarımıza getiriliyor. Araç sahipleri kredi borcunu ödeyemediği için araçları haczediliyor. En çok gücümüze giden çiftçilerimizin traktörlerinin haczedilmesi. Bir çiftçi traktörü olmadan tarlasını nasıl sürüp, ekmek parası kazanmak için ürün ekecek? Otoparklarımızda haczedilen lüks araçların da sayısı gün geçtikçe artıyor. Bankalar alacaklarını alabilmek için bu araçları icra yoluşla satmaya çalışıyor ama bu dönemde alıcı bile çıkmıyor” dediler.