İşte gün gün koronavirüs rakamları

Haber: N: Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüsle ilgili son rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada 24 bin 900 test yapıldığını ve bunların 4 bin 117'sinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca açıklamasında ayrıca koroanvirüs sebebiyle 87 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi ve 264 vatandaşımızın da iyileştiğini aktardı.

Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde toplam vaka sayısı 38 bin 226'ya çıkarken bugüne kadar 812 vatandaşımızı ise kaybettik. Öte yandan 247 bin 768 koronavirüs testi yapıldı ve ayrıca bin 846 hasta ise iyileşti.

KORONAVİRÜSTE GÜN GÜN TOPLAM RAKAMLAR

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: Bin 236 vaka, 30 vefat

23 Mart: Bin 529 vaka, 37 vefat

24 Mart: Bin 872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat, 42 iyileşen

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat, 70 iyileşen

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat, 105 iyileşen

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat, 162 iyileşen

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat, 243 iyileşen

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat, 333 iyileşen

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat, 415 iyileşen

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat, 484 iyileşen

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat, 786 iyileşen

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat, 1 042 iyileşen

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat, 1 326 iyileşen

7 Nisan: 34 bin 104 vaka, 725 vefat, 1 582 iyileşen

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat, 1 846 iyileşen